Март 2nd, 2020

Одиозный Роман Полански получил «Сезар»

Церемония вручения премии французской киноакадемии «Сезар» состоялась 28 февраля 2020 года в концертном зале «Плейель» в Париже.

Фильм Романа Полански «Офицер и шпион» получил награду за лучшую режиссуру. Сам режиссер, как и обещал, на церемонию не приехал. Публика встретила объявление о его победе аплодисментами, но, как сообщает Daily Mail, несколько человек в этот момент демонстративно покинули зал, в том числе актриса Адель Энель (ранее она рассказала о том, как некий режиссер изнасиловал ее, когда ей было 15 лет). Протестующие против включения Полански в номинанты премии феминистки находились весь вечер рядом с залом с плакатами в руках. «Офицер и шпион» получил еще две награды: за костюмы и лучший адаптированный сценарий.

Фильмом года стали «Отверженные» Ладжа Ли, была отмечена и дебютная актерская работа в нем Алексиса Маненти и монтаж, а также картине достался приз зрительских симпатий. Лучшим актером был назван Рошди Зем («Боже мой»), актрисой – Анаис Демустье («Алиса и мэр»), актером второго плана – Сванн Арло («По воле божьей»), актрисой – Фанни Ардан за роль в «Прекрасной эпохе». Этот фильм также получил награды за лучшие декорации и оригинальный сценарий. Лучшим иностранным фильмом стали «Паразиты» Пона Джун-хо.