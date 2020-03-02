 
 
Март 2nd, 2020

Надежда Грановская начала гастрольный тур.

грановськаНадежда Грановская — певица, актриса и телеведущая.Сегодня Надежда выступает с сольной программой, а также пишет тексты и музыку для собственных песен. Знаменитость сменила имидж, но при этом не потеряла того шарма, который с первых лет музыкальной карьеры был ей присущ. Она до сих пор остается медийной персоной, поклонники которой внимательно следят за ее карьерой.

Помимо творчества Грановская заявила о себе как об успешной бизнесвумен, у нее есть собственный бутик женской одежды Meiher by Meiher.

В 2019 году артистка решила продолжить танцевальную карьеру. Судя по «Инстаграму», Грановская усиленно занимается у станка. Пока исполнительница гастролирует с концертами по Казахстану, на родине и в России дает концерты только на охраняемых площадках. К усиленным мерам безопасности ее подтолкнули семейные проблемы: отец старшего сына находится в бегах, поэтому все его близкие в опасности.

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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