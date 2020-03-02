Март 2nd, 2020

Лиз Херли предлагает не откладывать подготовку к пляжному сезону

Элизабет Херли – английская актриса, модель, продюсер и дизайнер, официальное лицо торговой марки «Estee Lauder», владелица бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.

В 1994 году совместно с Хью Грантом Элизабет Херли основала кинокомпанию Simian Films. В роли продюсера она сняла две картины: «Крайние меры» с Хью Грантом, Сарой Джессикой Паркер и Джином Хэкманом, а также «Голубоглазого Микки» все с тем же Хью Грантом.

В 2005 году Элизабет выпустила линейку пляжной одежды под маркой Elizabeth Hurley Beach. Ее купальники носят многие знаменитости (на многочисленных фото в них щеголяют Кэти Перри, Пэрис Хилтон и прочие известные дамы), что только подчеркивает отменный вкус и многогранный талант звезды.

Сейчас актриса реже появляется на экране, увлекшись продвижением собственной торговой марки.