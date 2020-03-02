 
 
Март 2nd, 2020

Леди Гага представила новый клип.

гага1Леди Гага снова радует своих поклонников после перерыва в три года. На днях завершилась работа над новым клипом певицы.

Песня войдет в шестой студийный альбом певицы LG6. По мнению музыкальных критиков, она похожа на ранние хиты Гаги – Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face.

Отмечается, что клип снят полностью на iPhone 11 Pro, его режиссером выступил Дэниел Аскилл.

Известно, что саму песню артистка представила еще в январе, а клип – только сейчас. Леди Гага записала этот трек вместе с певцом и продюсером Максом Мартином. Она признается, что до этого всегда работала одна, и ей непривычно было создавать новую музыку с кем‑то еще. 

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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