 
 
Март 2nd, 2020

Крупнейший брокер Лондона бросил работу ради котят



В Англии женщина бросила высокооплачиваемую работу ради приюта для котят. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 54-летняя Трейси работала ипотечным брокером более 35 лет. Чтобы справиться со стрессом на работе, она завела бенгальскую кошку по кличке Белла, которая и стала причиной желания стать волонтером в приюте для кошек Cats Protection.
Зарплата была невысокой, но Аткин решила, что деньги для нее не так важны, и согласилась.

«Мне так повезло! Это работа, которая доставляет мне удовольствие. Мы помогаем котятам привыкнуть к людям и обрести хозяев», — рассказала она.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>