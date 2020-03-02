Март 2nd, 2020

Количество больных коронавирусом в Ухане снизилось

Власти китайского Уханя, с которого началось распространение коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.



Власти заявили, что больницу закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов, вылечившихся от пневмонии COVID-19. Название закрытого госпиталя пока не уточняется.



Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Всего в Ухане 16 таких учреждений.