 
 
Март 2nd, 2020

Количество больных коронавирусом в Ухане снизилось

Власти китайского Уханя, с которого началось распространение коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Власти заявили, что больницу закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов, вылечившихся от пневмонии COVID-19. Название закрытого госпиталя пока не уточняется.

Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Всего в Ухане 16 таких учреждений.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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