Март 2nd, 2020

Хейли Болдуин поздравила Джастина Бибера интимным подарком на 26-летие

Вчера Джастину Биберу исполнилось 26 лет. Одной из первых его поздравила супруга Хейли.

С днем рождения, лучший друг. Спасибо, что заставляешь меня улыбаться каждый день… Люблю тебя,

— написала модель под серией романтичных кадров, которой она поделилась с подписчиками.

Именинник также опубликовал совместную фотографию со своей второй половинкой и написал:

Ты мой подарок на день рождения.

День рождения певец, несмотря на некруглую дату, отметил довольно громко: сначала он с Хейли поужинал в ресторане «Пекорино», а потом отправился с друзьями в ночной клуб Delilah в Лос-Анджелесе (именно это новое заведение выбрала Кендалл Дженнер для празднования 21-го дня рождения). DJ Tay James ставил любимые песни Бибера, а гостей угощали сладостями, кексами и тортом из капкейков. В клубе собрались 40 его ближайших друзей, члены семьи и сотрудники его модной линии Drew House. Всю ночь напролет они танцевали и веселились.

Джастин и Хейли были неразлучны всю ночь. Он всегда обнимал ее, и они постоянно танцевали под музыку. Они ни разу не присели за эту ночь и постоянно общались с друзьями,

— сказал инсайдер порталу E!.

За несколько дней до дня рождения Джастин выпустил новое музыкальное видео на песню La Bomba. А 14 февраля, в День святого Валентина, он представил свой первый альбом за почти пять лет под названием Changes.

Этот альбом всецело посвящен Хейли и моей любви к ней. Надеюсь, это чувствуется,

— отметил тогда исполнитель.

На пластинке отметились бывший (а может, уже и снова нынешний) возлюбленный Кайли Дженнер Трэвис Скотт, Кейлани, Post Malone и другие музыканты. Концертный тур Джастина Бибера в поддержку альбома стартует 14 мая и начнется с Сиэтла.