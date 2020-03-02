Март 2nd, 2020

Греция обвинила Турцию в распространении лживой информации о мигрантах

МИД Греции сделало заявление по поводу мигрантов в Турцию. В министерстве утверждают,что Турция дает не правдивые данные о количестве людей,переехавших в соседнюю страну.

Реакция со стороны Греции стала ответом на слова министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, который заявил, что “по состоянию на 09:55 часов [8:55 утра по греческому времени] число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, составляет 76 тысяч 358”.

МИД Греции заявило, что “никто не может пересекать греческие границы. Всем тем, кто пытается незаконно проникнуть в Грецию, будет запрещен въезд. Цифры, приведенные турецкими властями, являются ложными и вводящими в заблуждение”.

Чтобы предотвратить проникновение мигрантов на территорию Греции, полиция 1 марта применила водометы и слезоточивый газ. Греческие СМИ показали соответствующие видеокадры. Накануне греческие правоохранители применили против мигрантов, которые швыряли камни, слезоточивый газ и дымовые шашки.