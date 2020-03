Март 2nd, 2020 ФРС США может пойти на экстренное снижение процентной ставки доллара Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в пятницу вечером выступил с незапланированным заявлением.На фоне рекордной с 2008 года распродажи на мировых фондовых рынках, спалившей 8 триллионов долларов капитализации за 10 дней, Пауэлл заявил о готовности американского центробанка приступить к мерам поддержки экономики. Хотя экономический фундамент США «остается крепким», коронавирус «представляет растущую угрозу для деловой активности», говорится в заявлении Пауэлла, опубликованном на сайте ФРС. «Федеральный резерв внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики. Мы используем наши инструменты для необходимых шагов, чтобы поддержать экономику», — заявил он. Сигнал Пауэлла следует воспринимать однозначно: ФРС готова к новому раунду снижения процентных ставок, единодушны стратеги Goldman Sachs, Bank of America и Rabobank. В прошлом году ФРС снизила ставку трижды — с 2,25-2,5% до 1,5-1,75% годовых, ссылаясь на последствия торговой войны с Китаем. В декабре все без исключения члены Комитета по открытым рынкам (17 человек) cочли миссию выполненной и высказались за то, чтобы постепенно — с 2020-21 гг — переходить к ужесточению политики. Но эпидемия Covid-19, которая стремительно распространяется по миру, нарушила эти планы. В марте ФРС снизит ставку сразу на 50 базисных пунктов (против стандартного шага в 25 б.п.), прогнозирует главный экономист Bank of America Мишель Мейер. По ее словам, не исключен сценарий «экстренного снижения» еще до запланированного на 17-18 марта заседания. «Резкое падение рынков грозит перерасти в неуправлемый обвал, а опыт мирового финансового кризиса 2008 года хорошо научил ФРC, что на такие риски надо реагировать молниеносно», — отмечает Мейер. Решение о внеплановом заседании может быть принято в зависимости от того, в какой степени будет нарушена нормальная работа рынков. Главный экономист Goldman Sachs Йен Хатсиус считает, что ФРС не будет спешить: в марте ставка будет снижена на 0,25 п.п., после чего в апреле и июне последуют еще два аналогичных снижения. Такой же сценарий — три шага вниз до конца года — заложен в котировки денежного рынка, отмечает Bloomberg. Одновременно трейдеры ждут по одному снижению от ЕЦБ (в июле) и Банка Англии (в мае). Котировки фьючерсов на ставку ФРС с экспирацией в январе-2021 года закладывают ее значение 0,685%. В конечном итоге ожидания рынка могут оказаться слишком осторожным, считает стратег Rabobank Майк Эвери. По его прогнозу ФРС снизит ставку 6 раз и на 16 декабря она вернется к историческому минимуму в 0-0,25% годовых. Администрация Дональда Трампа рассматривает пакет дополнительных мер по поддержке экономики, который будет включать снижение налогов, а также давление на ФРС с целью смягчить денежную политику, рассказали The Washington Post источники в Белом Доме. Трамп стоит перед невозможной дилеммой, пишет стратег BofA Ральф Прейссер: «Один вариант — ввести драконовский карантин, по аналогии с китайским, что остановит экономическую активность и вызовет глобальную рецессию. Другой — отказаться от агрессивного сдерживания Covid-19, получить пандемию и — как итог — глобальную рецессию». Что касается монетарных стимулов, то их эффективность с точки зрения преодоления последствий эпидемии ограничена, говорит отмечает главный аналитик Danske Bank в Копенгагене Йенс Петер Соренсен: «Из-за вируса COVID-19 люди не работают, цепочка поставок нарушена, а туристы не ездят в Италию. Монетарная политика здесь мало чем поможет». Курс доллара — ФРС поручили готовиться к новому «количественному смягчению»

