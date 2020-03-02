Март 2nd, 2020

Депутаты из РФ начинают убегать в США

Депутат горсобрания Миасса (Челябинская область) Вячеслав Откин заявил о желании переехать на постоянное место жительства в США. Об этом он сообщил на заседании городской думы, подав заявление о сложении полномочий председателя комиссии по бюджету.

При этом Откин отметил, что намерен доработать до конца депутатский срок, который истекает в сентябре 2020 года.

Отметим, переезд Откина в США ни для кого в городе не был секретом. В последние годы он регулярно выезжает за границу и иногда пропускает заседания собрания. Известно, что в США проживает дочь депутата. В одном из судов Вячеслав Откин заявил, что находится на ее иждивении, при этом она служит в национальной гвардии США.