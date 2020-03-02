Март 2nd, 2020

Чехи превратили УАЗ «Хантер» в серийный электрический внедорожник

MW Motors

Чешская компания MW Motors представила мелкосерийный электрический внедорожник Spartan на базе российского УАЗ «Хантер». В нем используется оригинальная полноприводная трансмиссия, но вместо двигателя внутреннего сгорания установлен электромотор. Одну из версий автомобиля инженеры MW Motors сделали праворульной. Ее поставки в Великобританию начнутся во втором квартале 2020 года, сообщается на сайте компании.

В последние пару лет сразу несколько компаний представили свои электрические внедорожники, в том числе пикапы. Например, Tesla представила Cybertruck, Rivian планирует в конце года начать продажи R1T, Ford тестирует электрическую версию пикапа F-150, а General Motors возродила Hummer в виде электромобиля. В качестве основных премуществ электрических внедорожников перед дизельными и бензиновыми разработчики обычно приводят экономичность, а также тяговые характеристики: обычно электромобили имеют больший крутящий момент, чем аналогичные автомобили с ДВС, а также способны выдавать максимальный крутящий момент сразу, а не при определенном уровне оборотов двигателя.

При этом пока почти все эти модели не поступили в открытую продажу и представлены единичными экземплярами, а их планируемая стоимость обычно составляет несколько десятков тысяч долларов. Например, минимальная стоимость полноприводного Tesla Cybertruck будет составлять 50 тысяч долларов.

Чешская компания MW Motors представила более доступный электровнедорожник, основанный на российском автомобиле УАЗ «Хантер». В своей первой модели LukaEV инженеры MW Motors использовали мотор-колеса, а в новом проекте они решили сохранить хорошо зарекомендовавшую себя трансмиссию и подвеску УАЗ и вместо мотор-колес применить единый мощный элеткродвигатель вместо двигателя внутреннего сгорания. За питание мотора отвечает батарейный блок емкостью от 56 до 90 киловатт-часов. Дальность хода и другие характеристики автомобиля неизвестны.

Салон праворульной версии Spartan MW Motors Поделиться



MW Motors будет производить версии электромобиля для стран с лево- и правосторонним движением, а также праворульные версии с ДВС. Первые продажи праворульных версий начнутся в Великобритании во втором квартале. После этого до конца года начнутся продажи для рынка континентальной Европы. Стоимость Spartan не раскрывается.