Март 2nd, 2020

Бывший глава Офиса Президента Богдан возобновил адвокатскую лицензию.

В сети появилась информация,что недавно уволенный Андрей Богдан ,возобновил право на адвокатскую деятельность.

Один из руководителей фракции «Слуга народа» сказал в интервью, что Богдан пока еще находится на отдыхе. Депутат не исключил, что экс-глава ОПУ может занять «какую-то должность» в украинской власти.

Еще один из руководителей «Слуги народа» выступил за привлечение Богдана к местным выборам, которые состоятся осенью 2020 года.

«Я бы его назначил начальником штаба на местных выборах. Он нам отлично подойдет. Но пока непонятно, чем он вообще планирует заниматься», – сказал собеседник.

Богдан возглавлял Офис президента с июня 2019 года по февраль 2020-го.11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. Его место занял Андрей Ермак, до этого работавший помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.