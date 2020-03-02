Март 2nd, 2020

Бритни Спирс нашла себе нового мужа.

Бритни Спирс снова собирается замуж. Предложение ей сделал ее тренер по фитнесу Сєм Асгари. Жених на 12 лет младше невесты.

Бритни Спирс продолжает интриговать своих подписчиков тайнами своей личной жизни. Она явно дает понять,что сейчас она не одна.Каждый раз американская певица показывает, как они проводят время вместе, ездят в путешествия или же ходят вместе в тренажерный зал с ее молодым человеком.

Как оказалось, спортивный коуч Сэм Асгари, которому сейчас 26 лет, с серьезными намерениями настроен на семейную жизнь с популярной певицей Бритни Спирс, которая на 12 лет его старше. Лично их не смущает такая разница в возрасте, несмотря на родных фитнес-тренера, которым не очень нравится такая разница в возрасте.

Но, по словам самого Сэма Асгари, в их отношениях все прекрасно и между ними есть полное взаимопонимание и поддержка.

Журналисты и папарацци, которые находятся в активном контроле жизни американской певицы, заметили, что общение и отношение с молодым фитнес-тренером явно помогают ей и идут на пользу.