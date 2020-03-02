Март 2nd, 2020

Белорусские разрушители мифов: смартфон можно разблокировать отрезанным пальцем

Житель Минска рассказал, что ему удалось разблокировать смартфона при помощи отрезанного пальца. Мужчина пояснил, что палец принадлежал его отцу. Батя несколько месяцев назад случайно отрезал его циркулярной пилой. После этого перст хранили в морозильнике. Разблокировать смартфон замороженным пальцем у него не получилось. Тогда автор опустил отрезанный палец в кружку с тёплой водой. Датчик смартфона сработал после доведения температуры пальца до комнатной. Он опубликовал видеоролик с тестированием.