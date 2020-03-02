 
 
Март 2nd, 2020

Авианосная ударная группа ВМС США уже в пару днях от берегов Сирии

Американский авианосец вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море, передает Украинформ.

Авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) и USS Vella Gulf (CG 72), а также эсминцев Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) и USS Stout (DDG 55). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

У Середземне море увійшов авіаносець США

В Персидском заливе американская группировка сменит авианосную ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, однако до этого она может на некоторое время «задержаться» в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.

Ранее сообщалось, что другой американский эсминец USS Ross прошел через пролив Босфор и направляется в акваторию Черного моря.

Category: Новости, США ﻿
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