Март 1st, 2020

Волочкова сверкнула трусами на вечеринке

Ни дня без позора!- очевидно,именно с таким девизом идет по жизни Настя Волочкова. Не успели еще поклонники отойти от кадров Насти с медведями,как в сети появилось новое видео из жизни Волочковой.

На видео балерина присутствует на какой то вечеринке. Выступает русский народный коллектив и исполняет какую то местную песню и Анастасия очень эмоционально их поддерживает.

А так как Настя привыкла все эмоции выражать с помощью шпагата,то и здесь не обошлось без гимнастики. Видимо,балерина забыла,что на ней короткое платье или не посчитала это важным и публике пришлось ознакомиться с фасоном трусов Насти.

Но это нисколько не смутило смелую женщину и не умерило ее веселья. Праздник продолжался до утра и на странице Анастасии есть немало веселых кадров.

Скорее всего,сейчас женщину мучает похмелье.