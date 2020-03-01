 
 
Март 1st, 2020

Власти Сингапура отдали свои зарплаты врачам, сражающимся с коронавирусом

Картинки по запросу "коронавирус"

Президент, премьер-министр, члены правительства, а также все высокопоставленные чиновники Сингапура не получат одну месячную зарплату – вырученные средства пойдут на выплату премий сотрудникам больниц, различных ведомств, которые занимаются непосредственно борьбой с коронавирусом. Об этом пишет Uainfo.

«Все те, кто находится на переднем крае противостояния вирусу, будут вознаграждены«, – сказал вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.


«Речь идет о медицинских работниках, служащих различных государственных ведомств, которые в эти дни борются с коронавирусом«, – подчеркнул Хэн.

«Возможно, мы не можем поблагодарить их в достаточной форме, но постараемся выразить поддержку таким образом«, – отметил вице-премьер.

Глава Минфина сказал, что месячный оклад не получит все высшее руководство Сингапура, высокопоставленные чиновники, депутаты лишатся некоторых финансовых компенсаций.

Премьер Сингапура является самым высокооплачиваемым политиком в мире. Его ежемесячная зарплата составляет около 125 тыс долларов.

https://cursorinfo.co.il/all-news/world/vlasti-singapura-otdali-svoi-zarplaty-vracham-srazhayushhimsya-s-koronavirusom/

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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