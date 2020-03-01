Март 1st, 2020

Власти Сингапура отдали свои зарплаты врачам, сражающимся с коронавирусом





Президент, премьер-министр, члены правительства, а также все высокопоставленные чиновники Сингапура не получат одну месячную зарплату – вырученные средства пойдут на выплату премий сотрудникам больниц, различных ведомств, которые занимаются непосредственно борьбой с коронавирусом. Об этом пишет Uainfo.



«Все те, кто находится на переднем крае противостояния вирусу, будут вознаграждены«, – сказал вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.





«Речь идет о медицинских работниках, служащих различных государственных ведомств, которые в эти дни борются с коронавирусом«, – подчеркнул Хэн.



«Возможно, мы не можем поблагодарить их в достаточной форме, но постараемся выразить поддержку таким образом«, – отметил вице-премьер.



Глава Минфина сказал, что месячный оклад не получит все высшее руководство Сингапура, высокопоставленные чиновники, депутаты лишатся некоторых финансовых компенсаций.



Премьер Сингапура является самым высокооплачиваемым политиком в мире. Его ежемесячная зарплата составляет около 125 тыс долларов.



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