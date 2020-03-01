Март 1st, 2020

Вера Брежнева навестила свою дочь в Америке.

Недавно популярная певица Вера Брежнева отправилась на гастроли в Америку. Совмещая полезное с приятным,она нашла время увидеть свою дочь,Соню Киперман,которая живет и учиться в США.

Уже несколько лет София обучается в модельном агентстве, изучает дефиле, психологию, этикет и позирование. Как фотомодель Соня рекламировала один украинский модный бренд — производителя оригинальных шляп, а в 2016 году дебютировала на международном подиуме.

В январе в Нью-Йорке Соня демонстрировала новую коллекцию известного украинского дизайнера Анны Карениной, чаще называемой Anna K. На подиум Соня вышла не одна, а в компании внучки Софии Ротару, Софии Евдокименко. Обе девушки входят в число перспективных it-girls нового поколения.

В 2015 году Соня Киперман в паре с Диной Немцовой снялась в фотосессии российского модельного дома одежды Yulia Prohorova Beloe Zoloto, который специализируется на создании вечерних нарядов. Девушки предстали пеед камерами в шикарных платьях белого, красного, желтого цветов.

В свободное время Соня усиленно изучает английский язык, посещает секцию бокса, занимается большим теннисом и верховой ездой, а также записалась в хореографическую студию. Девушка любит готовить, поэтому подумывает в будущем окончить школу кулинарного искусства Le Cordon Bleu.