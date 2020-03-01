Март 1st, 2020

В Санкт-Петербурге нашли двойника почтальона Печкина

Дмитрий Сидоркевич — просто копия почтальона Печкина из мультсериала «Простоквашино». Житель Петербурга настолько похож на этого персонажа, что даже выиграл конкурс его двойников — и это явно заслуженная победа.





Как говорит сам Дмитрий: «Схожесть с известнейшим почтальоном Печкиным стали замечать очень давно, ранее обходились без такой популярности, а сейчас уже очень многие узнают не проходят мимо».





Дмитрий Сидоркевич из Петербурга – это почтальон Печкин, только в реальной жизни. Удивительно, но их не отличить! Мужчина рассказывает, что последние 6-7 лет, когда все стали замечать сходство с мультяшным персонажем, к нему пришла настоящая популярность.





Схожесть настолько поразительна, что мужчина даже выиграл конкурс двойников Печкина.





В последнее время, петербургский Печкин подрабатывает тем, что посещает корпоративы, детские утренники и иногда доставляет посылки.





В обычной жизни Дмитрий работает в мотомастерской, даже несмотря на популярность, бросать работу он не собирается.



