Март 1st, 2020

В Польше и странах Балтии начались самые масштабные за 25 лет военные учения

В Польше и странах Балтии начались одни из крупнейших военных учений в этом году в Европе и самые большие за последние более 25 лет по масштабам переброски американских войск в Европу маневры под названием Defender Europe-2020, которые проходят под эгидой США.





По этому поводу президент Польши Дуда провел в Варшаве совещание с руководством министерств национальной обороны и внутренних дел, сообщает собственный корреспондент Укринформа.



«Это будут очень продолжительные учения, которые будут проходить у нас несколько месяцев (до июня — ред.)», — отметил Дуда.



Он добавил, что проведение этих учений является результатом его договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.



Дуда напомнил, что в этих учениях примут участие и польские военные логистические службы, а во время Defender Europe 2020 состоятся также польские военные учения в этом году Anakonda-20 с участием 10 тысяч польских военнослужащих.



Он отметил, что, учитывая масштабы маневров американских военнослужащих в Польше будет много, особенно на севере и западе страны, безусловно, заметят местные жители. Он попросил поляков быть приветливыми к американским гостям и с пониманием отнестись к проблемам, которые могут возникнуть на дорогах, в частности во время движения военных колонн.



Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что эти учения чрезвычайно важны для безопасности страны, обратив внимание на их оборонительный характер.



«Такого рода обучение показывают способность к действиям союзнических войск. Возможный агрессор должен принимать во внимание, что в случае агрессии он столкнется с решительным ответом Польши и НАТО», — заявил Блащак.



Как сообщалось, в Defender Europe-20 в целом примут участие около 37 тыс. солдат из 18-ти стран. В течение ближайших недель в Польшу и другие страны прибудет до 20-ти тыс. американских военных из США, к которым присоединятся 9 тыс. американцев, которые дислоцируются в Европе. Кроме того, в них примут участие 8 тыс. военнослужащих из других стран НАТО, в основном из Великобритании и Германии. Польшу на учениях будут представлять 2 тыс. солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные. Большинство американской тяжелой техники прибудет по железной дороге.



Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких меньших учениях на территории Европы. В частности, речь идет о многонациональные учения Swift Response-20 Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.