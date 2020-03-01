 
 
Март 1st, 2020

В Иране паника: толпа подожгла больницу с зараженными коронавирусом

 Иране началась паника из-за быстрого распространения «уханьского» вируса в стране. Так в городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда привезли инфицированных коронавирусом из Кума, основного очага вспышки пневмонии в республике.

На записи инцидента видно, как полыхает здание, а люди за забором наблюдают за этим.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند.

Embedded video

Спустя некоторое время пожар был потушен. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Тем временем число больных коронавирусом в Иране достигло 593 человек, погибли 43 пациента. Парламент страны остановил работу на «неопределенный срок», так как Сovid-19 заразились уже шесть чиновников.

Ранее заболела вице-президент Ирана иммунолог Масумех Эбтекар, замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, член меджлиса Махмуд Садеки и еще несколько депутатов. Кроме того, скончался от коронавируса бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.
https://www.9tv.co.il/item/10945

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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