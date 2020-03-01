В Иране паника: толпа подожгла больницу с зараженными коронавирусом

Иране началась паника из-за быстрого распространения «уханьского» вируса в стране. Так в городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда привезли инфицированных коронавирусом из Кума, основного очага вспышки пневмонии в республике.
На записи инцидента видно, как полыхает здание, а люди за забором наблюдают за этим.
ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند.
Спустя некоторое время пожар был потушен. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Тем временем число больных коронавирусом в Иране достигло 593 человек, погибли 43 пациента. Парламент страны остановил работу на «неопределенный срок», так как Сovid-19 заразились уже шесть чиновников.
Ранее заболела вице-президент Ирана иммунолог Масумех Эбтекар, замминистра здравоохранения Ираджа Харирчи, член меджлиса Махмуд Садеки и еще несколько депутатов. Кроме того, скончался от коронавируса бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.
https://www.9tv.co.il/item/10945
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