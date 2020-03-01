В Иране паника: толпа подожгла больницу с зараженными коронавирусом

Иране началась паника из-за быстрого распространения «уханьского» вируса в стране. Так в городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда привезли инфицированных коронавирусом из Кума, основного очага вспышки пневмонии в республике.

На записи инцидента видно, как полыхает здание, а люди за забором наблюдают за этим.