 
 
Март 1st, 2020

В Германии предложили ужесточить санкции против России из-за Сирии

© СС0

США и европейские страны должны усилить давление на президентов Сирии и РФ Башара Асада и Владимира Путина. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, это необходимо, чтобы «прекратить ужасную войну в Сирии», пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Министр указала на тяжелую гуманитарную ситуацию в этой стране.

В свою очередь, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил задуматься о новых санкциях в отношении России. Он считает, что «жесткая игра в дипломатии и экономике» со стороны Запада сможет склонить власти России к переговорам.

Category: Новости, Россия ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>