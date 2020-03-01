В Германии предложили ужесточить санкции против России из-за Сирии

США и европейские страны должны усилить давление на президентов Сирии и РФ Башара Асада и Владимира Путина. Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, это необходимо, чтобы «прекратить ужасную войну в Сирии», пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Министр указала на тяжелую гуманитарную ситуацию в этой стране.

В свою очередь, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил задуматься о новых санкциях в отношении России. Он считает, что «жесткая игра в дипломатии и экономике» со стороны Запада сможет склонить власти России к переговорам.