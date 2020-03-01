Март 1st, 2020

В Германии планируют уголовно наказывать за сожжение флагов других стран





Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт хочет ввести наказание за сожжение флагов других стран. Об этом сообщает Mannheimer Morgen.



По ее словам, во время митингов в Германии все чаще портят государственные флаги.



«Это глубоко оскорбляет чувства многих граждан других стран», — отметила она.



Также Ламбрехт добавила, что министерство готовит законопроект, который будет приставлен в этом году. Так, согласно документу, что сожжение государственных символов будет считаться уголовным преступлением и будет караться денежным штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.