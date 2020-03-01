Март 1st, 2020

В Египте обнаружена огромная гробница

С точки зрения архитектуры эта усыпальница была уникальной, сообщают археологи. На раскопки всего комплекса у ученых ушло шесть сезонов. Усыпальница была построена для правителя провинции Джеф-Айхапи I (примерно 1900 г. до н.э.)

Некрополь имеет стены высотой 11 метров и шахту глубиной 28 метров – примерно с 9-этажный дом.

Отчет о масштабном 16-летнем исследовании древнеегипетского некрополя в городе Асьют представили археологи из Университета Майнца (Германия). В ходе их исследований была найдена крупнейшая для своей эпохи гробница сановника.

Отчет ученых опубликован на портале Phys.org. Длина гробницы составила 120 метров, а высота потолков – 11 метров. При этом под её поверхностью располагается шахта, уходящая вниз на 28 метров.

Изнутри усыпальница украшена настенными картинами и надписями, вырезанными на камне. Многие из найденных в ней текстов имели хождение в Египте на протяжении еще более 2000 лет. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что тексты Асьюта пользовались важное религиозное и лингвистическое значение для своего времени.