Март 1st, 2020

Ученые нашли новый способ борьбы с онкологией с помощью кровяных биороботов





Ученые рассказали о новом методе борьбы с раком. По словам специалистов, опубликовавших результаты своих изысканий в Nature Immunology, данный способ поможет эффективно лечить все виды заболевания.



Ученые из Великобритании приблизились к открытию наиболее эффективного метода борьбы с раком. Они подвергли генетическим модификациям Т-лимфоциты, благодаря чему удалось создать особые рецепторы, способные вести эффективный поиск раковых клеток. Данные структуры помогут в течение небольшого периода времени выявлять вредоносные образования и уничтожать их без вреда для здоровья человека.



В настоящий момент специалисты продолжают тестировать препарат в различных условиях, проверяя его на животных. В случае успеха им удастся создать эффективный метод борьбы с раком, а в перспективе, излечить все виды онкологических заболеваний.