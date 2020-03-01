Март 1st, 2020

Ученые доказали, что собаки помогают хозяевам жить дольше

Ученые выяснили, что наличие собаки защищает человека от преждевременной смерти на 24%

Об этом рассказал доцент кафедры эндокринологии и метаболизма в Университете Торонто Кэролайн Крамер, ведущий автор нового систематического обзора почти 70-летних глобальных исследований, опубликованных в журнале Американской кардиологической ассоциации. В обзоре пользы содержания собаки для здоровья человека были проанализированы исследования, в которых приняли участие около 4 миллионов человек в Соединенных Штатах, Канаде, Скандинавии, Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.

«Содержание собак было связано со снижением смертности от всех причин на 24%», — сказал Крамер.

Мета-анализ выявил еще большую выгоду для людей, у которых уже был сердечный приступ или инсульт. «Для этих людей наличие собаки было еще более полезно», — сказал Крамер.

«Одно из моих любимых исследований показало, что эффект ласки собаки может снизить ваше кровяное давление так же, как и лекарства», — сказал Крамер.

Отдельное исследование более 336 тыс. шведских мужчин и женщин также показало, что люди, у которых были собаки, имели лучшие показатели здоровья после перенесенного сердечного приступа или инсульта.

Также, согласно исследованию, люди, которые жили с собакой, имели меньшую смертность, чем те, кто жил одиноко и без собаки. А одинокие люди, которые выжили после сердечного приступа и имели собак, на 33% меньше рисковали умереть по сравнению с людьми, у которых не было собаки. Выжившие после инсульта и также жили с собакой, имели сниженный на 27% риск смерти.

«Мы знаем, что одиночество и социальная изоляция являются сильными факторами риска преждевременной смерти, и наша гипотеза заключалась в том, что компания домашнего животного может это смягчить», — сказал автор исследования Тове Фолл, доцент эпидемиологии в Упсальском университете в Швеции.

«Владельцы-одиночки должны гулять с собаками, а известно, что физическая активность важна для реабилитации после инфаркта миокарда или инсульта», — добавил Фолл.

Оба опубликованных исследования были обсервационными, то есть исследователи не могут доказать, что владение собакой было прямой причиной увеличения продолжительности жизни или улучшение показателей здоровья после сердечного приступа и инсульта; только рандомизированное клиническое исследование могло бы ответить на эти вопросы.

Другие исследования предполагают, что собаки обеспечивают дружеское общение и привязанность, которые могут уменьшить беспокойство и депрессию. Это особенно важно после серьезной болезни, такой как сердечный приступ или инсульт.

Фактически, кардиологи верят в преимущества владения собакой настолько, что фактически выписывают собаку своим пациентам, если они считают, что человек может должным образом ухаживать за домашним любимцем.