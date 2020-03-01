Март 1st, 2020

Турция сбила в Сирии два Су-24

Сирийское информационное агентство SANA утверждает, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии над провинцией Идлиб на северо-западе страны, где идут бои между между войсками сирийского президента Башара Асада и поддержанными Турцией отрядами вооружённой оппозиции.

В сообщении агентства говорится, что пилоты обоих самолётов выпрыгнули с парашютами и спаслись.

Министерство обороны Турции заявило, что были сбиты два самолёта Су-24 армии Асада.

Речь идёт о первых за долгое время самолётах сирийских правительственных сил, сбитых в боях.

В социальных сетях появились видео, на которых видно попадание ракеты в самолёт. Утверждается, что они сняты сегодня в Идлибе.

Ранее сообщалось о ещё одном сбитом сирийском самолёте, но впоследствии выяснилось, что сбит был турецкий дрон — неясно, по ошибке или огнём ПВО сил Асада.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в воскресенье заявил, что 27 февраля, после гибели более 30 турецких военнослужащих в результате авиаудара сирийских правительственных войск в Идлибе, Турция проводит на северо-западе Сирии операцию «Весенний щит».

Турция заявляет, что Асад и поддерживающая его Россия нарушили условия перемирия в провинции Идлиб.​ Цель операции — отодвинуть войска Асада от турецкой границы. В Анкаре подчёркивают, что она направлена против армии Асада, а не против российских военных.​