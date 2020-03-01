Март 1st, 2020

Турецкая армия разрушила военный аэродром в Алеппо

ВС Турции разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб провинции Алеппо.

Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.

Отметим, что после удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.

По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил ранее сегодня о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции «Весенний щит».

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

«Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», — подчеркнул Акар.

Глава Минобороны отметил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.