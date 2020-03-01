Март 1st, 2020

Сегодня в Англии отмечают День святого Дэвида.

Святой Дэвид Валлийский считается покровителем валлийцев, поэтому этот день важен не только для жителей самого Уэльса, но и для их потомков, живущих в других странах. В Уэльсе же ранг фестиваля национального масштаба этот день получил в XVIII веке. С тех пор его принято отмечать в национальных костюмах, украшенных символами Уэльса – луком-пореем и нарциссами.

В этот день повсюду видны изображения святого Давида с голубкой на плече. В Кардиффе – столице валлийцев, проходит традиционный парад, в котором принимают участие солдаты Королевского валлийского полка и многие горожане. По всему региону проходят праздничные мероприятия и конкурсы хорового пения, День святого Дэвида отмечают во всех пабах, клубах и других общественных местах концертами фолк и рок-музыки, а в качестве непременного праздничного блюда в каждой семье подают на стол похлебку из лука-порея.

Кейт Мидлтон поздравила всех валлийцев с их национальным праздником и и пожелала всем весело провести этот день.