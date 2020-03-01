Сегодня Анне Семенович исполняется 40 лет.

Популярная певица,ведущая и просто красивая женщина Анна Семенович сегодня празднует свой День Рожденья. Ей исполняется 40 лет.
Аня сообщила об этом своим поклонникам в Инстаграм. И попросила писать ей побольше поздравлений.
Еще певица посоветовала своим подписчицам никогда не переживать по поводу возраста.
«Нам столько на сколько мы себя чувствуем. Мы управляем этой реальностью и только нам решать сколько нам лет.Я вас люблю,люблю своего мужчину,люблю свою работу,люблю свою жизнь и это главный секрет моей молодости!»-написала певица.
На фото,которое выложила в сеть Анна,она находится в самолете. Видимо,возвращается домой с гастролей по Камчатке.
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