 
 
Март 1st, 2020

Сегодня Анне Семенович исполняется 40 лет.

семенович1Популярная певица,ведущая и просто красивая женщина Анна Семенович сегодня празднует свой День Рожденья. Ей исполняется 40 лет.

Аня сообщила об этом своим поклонникам в Инстаграм. И попросила писать ей побольше поздравлений.

Еще  певица посоветовала своим подписчицам никогда не переживать по поводу возраста.

«Нам столько на сколько мы себя чувствуем. Мы управляем этой реальностью и только нам решать сколько нам лет.Я вас люблю,люблю своего мужчину,люблю свою работу,люблю свою жизнь и это главный секрет моей молодости!»-написала певица.

На фото,которое выложила в сеть Анна,она находится в самолете. Видимо,возвращается домой  с гастролей по Камчатке.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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