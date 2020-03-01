Март 1st, 2020

Регина Тодоренко показала в каких условиях ей приходится работать

Популярная ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко уже достаточно давно работает на другом канале.

Там она ведет передачу о воспитании детей. Так как совсем недавно они с ее мужем Владом Топаловым стали родителями,эта тема близка и самой Регине.

В студию она приглашает детских врачей,психологов,учителей ,воспитателей и они рассказывают как справляться с маленькими и не очень маленькими детками без ущерба для них и родителей.

Так же в студию часто приглашают и самих детей.Потому на сьемочной площадке часто царит хаос.