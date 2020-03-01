 
 
Март 1st, 2020

Певица Камалия удивила нарядом

камалияСамая обеспеченная поп-звезда Украины Камалия всегда вызывает интерес у публики. Фанаты активно следят за каждым ее шагом и обсуждают все ее выходы в свет. Особенно поражают ее наряды, которые порой выглядят неоднозначно.

Так, в Instagram певицы появилось новое фото, где она в черном платье с высоким разрезом, чулках в сетку и прозрачных перчатках позирует перед камерой. В таком образе певица решила поздравить свою подругу – известную  радиоведущую Анну Буткевич с Днем рождения.

«Поздравила свою красавицу подружку @annabutkevych.official с днём рождения и поблагодарила её за её благотворительный проект «Золотая перчатка». Кстати нам с Захуром там досталась награда «Пара Года»,- подписала снимок Камалия.

 

Поклонники тут же отреагировали на новую публикацию звезды и начали осыпать ее комплиментами.

 

 

   

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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