Март 1st, 2020

Огромные сокровища найдены возле храма богини любви в Египте

Огромные сокровища найдены возле храма богини любви в Египте. Египетские археологи утверждают, что это первая подобная находка за много лет.





Египетские археологи обнаружили древнюю сокровищницу с 75 деревянными и бронзовыми статуями и пятью мумиями льва, украшенными иероглифами.

Артефакты были найдены в некрополе в Саккаре.



Исследователи также раскопали мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев. Статуи изображают священного быка Апис, мангустов, ибисов, соколов, древнеегипетского бога Анубиса в облике шакала, бога мира мертвых Осириса и богини войны Сехмет. Артефакты были изготовлены во время правления 26-й династии фараонов, в VII веке до нашей эры.



Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст, чьим священным животным является кошка.



Ранее, в октябре, министерство по делам древностей Египта объявило, что в ходе археологических раскопок в южной части города Луксор были найдены 20 нетронутых деревянных саркофагов, в которых, скорее всего, находятся мумии. Гробы, украшенные надписями и цветными изображениями, находились в некрополе Асасиф, среди руин древнего города Западные Фивы.