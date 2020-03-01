Март 1st, 2020

Кэтти Перри рассказала,как Орландо Блум делал ей предложение

Перри и Блум стали встречаться в 2016 году. В марте 2017 го пара официально распалась, а в феврале 2018 года опять сошлась и в день святого Валентина 2019-го обручились.

В тот день я работала. Я помню, мы договорилисьпоужинать в итальянском ресторане, и, приехав туда, ясразу заподозрила нехорошо: он был чисто выбрит! И нев теннисных туфлях! Я еще подумала: «Ого! Что-то будет»! -вспоминала Кэти.

После ужина пара села в специально вызванный вертолет и отправилась домой в Орландо.

В вертолете он спросил меня, или выйду я за него замуж.Когда мы сели на вертолетной площадке на крыше его дома, оказалось, что меня уже ожидают родне, друзья и охапки красивейших цветов в мире. Это было чудесно! Он чудесен, - рассказала звезда.

Дата свадьбы Кэти Перри и Орландо Блума пока не назначена (хотя, за слухами, пара уже наняла свадебного организатора). Друзья звезд говорят, что Кетеи Орландо не хотят затягивать с торжеством и в ближайшее время планируют завести детей. Напомним,в Блума уже есть восьмилетний сын Флінн от брака с Мирандой.