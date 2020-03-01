Март 1st, 2020

Искусственный интеллект смог доказать, что он пацифист





В Кембридже состоялись двухчасовые дебаты, в рамках которых обсуждался вопрос потенциальной опасности, исходящей от искусственного интеллекта по отношению к человечеству. Как аргументы “за”, так и аргументы “против” были приведены самим искусственным интеллектом, для чего специалисты воспользовались системой Project Debater, разработанной компанией IBM.



В то время как искусственно созданный “разум” представлял интересы сразу обеих позиций, ему все же на помощь пришли по два человека с каждой из сторон. Для того, чтобы устройство могло слушать и анализировать слова оппонентов, была использована система распознавания речи, что занимало какое-то время, но зато позволяло Project Debater давать ответы на все вопросы по сути и без отклонений от темы.



Дебаты прошли практически без проблем — единственное, искусственный интеллект один из аргументов повторил несколько раз, а также некоторое количество утверждений не были подкреплены аргументами. В остальном же устройство справилось с задачей отлично и доказало, что искусственный интеллект не являет собой угрозу для человечества — из трехсот людей в аудитории за данную позицию проголосовали 51,22% зрителей.