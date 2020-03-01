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Ирина Билык рассказала как муж ей помогает в работе

билык1Семь лет назад Ирина Билык вышла замуж за фотографа,режиссера и стилиста  Аслана  Ахмадова.

Супруг Билык – автор знаменитой фотосессии Людмилы Гурченко, на которой прима кино выглядит помолодевшей на 25 лет. Его считали очень близким другом легендарной актрисы.

В декабре 2015 года Ирина стала счастливой матерью уже двоих детей: сын Табриз появился на свет при помощи суррогатного материнства. Брак Ахмадов и Билык зарегистрировали в 2013-м, но пресса прознала об этом факте спустя 3 года. По семейной традиции Аслан преподнес супруге старинный золотой браслет, усыпанный драгоценными камнями.

Муж не живет с семьей постоянно, бывает наездами, но на остроте и глубине чувств это не сказывается

На своей странице Билык выложила семейное фото с Асланом и написала,что муж режиссирует ее выступления и она считает это прекрасным.

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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