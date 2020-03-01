Март 1st, 2020

Интерьерная рекламная печать: основные виды и преимущества

Эффективность продвижения товаров или услуг значительно повышается при использовании различных рекламных материалов. Повышенным спросом пользуется интерьерная печать, которую можно заказать в компании «GMP». Ее суть заключается в нанесении текстов и изображений на указатели, плакаты, растяжки, постеры или баннеры с бумажной, тканевой или пластиковой основой.

Особенности изготовления продуктов интерьерной рекламы

Объекты интерьерной рекламы активно используются при оформлении выставочных залов, торговых площадок, ресторанных комплексов, различных заведений общественного назначения. Их основная задача – привлекать внимание потенциальных покупателей, информировать посетителей о режиме работы предприятий, увеличивать объемы продаж рекламируемой продукции. Интерьерная печать обладает высокими декоративными свойствами, поэтому эстетичность обрабатываемого помещения значительно повышается.

В процессе изготовления рекламоносителей используются различные материалы:

плотная бумага;

самоклеящася полимерная пленка;

текстильное полотно;

натуральное или органическое стекло;

древесина;

металлические сплавы.

В специализированной компании печать интерьерной рекламы осуществляется на специальном принтерном оборудовании. В качестве расходного материала используются водостойкие чернила с яркими цветовыми оттенками. Максимальное разрешение изображений может составлять до 2400 пикселей. Заказчикам гарантируется четкость и высокое качество печати.

Сферы применения интерьерной печати

Широкоформатные печатные изделия – эффективное средство для популяризации товарной продукции или услуг. Они способны выполнять роль информативных источников, предоставляя возможность сотрудникам и посетителям компании знакомиться с важными сведениями. Лучшим вариантом для оформления витрин, демонстрационных стендов или торгового оборудования считается печать на ПВХ-пленке. Легкий самоклеящийся материал позволяет быстро декорировать офисные или производственные помещения.

На бумажных носителях чаще всего изготавливаются постеры или красочные тематические плакаты. Материал идеально подходит для создания театральных афиш с максимальным количеством информации о предстоящем мероприятии. Методом интерьерной печати изготавливаются указатели, позволяющие посетителем быстро ориентироваться среди кабинетов медучреждения или вуза.

По материалам сайта https://www.gmp.su/