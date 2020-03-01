Март 1st, 2020

Гвинет Пэлтроу о коронавирусе: Я уже была в этом фильме

Голливудская знаменитость не осталась не проигнорировала смертельную эпидемию, которая сломя голову распространяется по миру. На пути из США в Европу Гвинет Пэлтроу также решила позаботиться о своем здоровье и надела медицинскую маску во время перелета. Актриса сравнила вспышку коронавируса с событиями фантастического триллера «Заражение» (Contagion).

47-летняя обладательница премии Оскар относится к тем голливудским звездам, которые готовы рискнуть собственным здоровьем ради модных трендов. Несмотря на тысячи летальных случаев от заражения коронавируса, Гвинет Пэлтроу все же решилась отправиться в Париж, где проходит долгожданная Неделя моды.

На личной странице актрисы в Инстаграме появилась фотография, которая на протяжении последних дней неизменно фигурирует в профилях мировых знаменитостей. На фото она позирует в черной медицинской маске, которая обезопасит ее от смертельной вспышки.

Однако Гвинет Пэлтроу не только посоветовала поклонникам беспокоиться о своем организме и выполнять все профилактические мероприятия, но и назвала стремительное распространение коронавируса своеобразным прототипом событий голливудского фильма «Заражение», съемки которого проходили еще в 2011 году.

Паранойя? Осторожность? Благоразумие? Пандемия? Пропаганда? Пэлтроу свое дело знает и просто будет спать с этим весь полет. Я уже была в этом фильме. Берегите себя. Тщательно мойте руки, – прокомментировала фотографию звезда.

Фантастический триллер «Заражение» кинорежиссера Стивена Содерберга рассказывает об эпидемии от инфекционного заболевания, которое передалось человеку от животного в Гонконге. Именно Гвинет Пэлтроу сыграла в ленте американскую бизнесвумен, которая вернулась из командировки в Америку и спровоцировала вспышку болезни, которая ставит под угрозу дальнейшее существование на планете. От сокрушительного вируса нет вакцины.

Актриса не стала первой, кто осознал сходство коронавируса с голливудской фантастикой. В сети возрос интерес пользователей к картине «Заражение», которые проводят параллели с современностью.

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболело более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае. В мире зафиксировано более 2700 летальных исходов и десятки тысяч тех, кому удалось выздороветь. На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки в Европе.