 
 
Март 1st, 2020

Французов попросили поменьше целоваться из-за коронавируса

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Брижит Макрон
Фото: Reuters

Французов попросили поменьше целоваться в качестве приветствия, чтобы избежать заражения смертельным китайским коронавирусом, проникшим в Европу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обращение главы Минздрава страны Оливье Верана.

Речь идет о традиционных двукратных или трехкратных приветственных поцелуях в щеку, которые во Франции называются la bise.

«Минздрав рекомендует сократить социальные контакты физического характера. Это касается в том числе la bise», — сказал Веран. Ранее он призывал французов избегать рукопожатий при встрече, чтобы не заразиться коронавирусом.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>