Французов попросили поменьше целоваться из-за коронавируса

Французов попросили поменьше целоваться в качестве приветствия, чтобы избежать заражения смертельным китайским коронавирусом, проникшим в Европу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обращение главы Минздрава страны Оливье Верана.

Речь идет о традиционных двукратных или трехкратных приветственных поцелуях в щеку, которые во Франции называются la bise.

«Минздрав рекомендует сократить социальные контакты физического характера. Это касается в том числе la bise», — сказал Веран. Ранее он призывал французов избегать рукопожатий при встрече, чтобы не заразиться коронавирусом.