Дочь Стивена Спилберга арестована

24-х летняя дочь Стивена Спилберга Микаэла ,была арестована в Нешвилле по обвинению в домашнем насилии. Согласно судебным протоколам,девушку задержали рано утром в субботу,а потом ее доставили в следственный изолятор.
Известно,что за нее уже внесли тысячу долларов,а значит после окончания 12-и часового срока она вернется домой.
Подробности скандала,который привел ее к заключению ,пока остаются неизвестными.
Жених Микаэлы,47-и летний игрок в дартс Чак Панков,заявил что это было недоразумение и никто не пострадал.
На прошлой неделе Микаэла внезапно обьявила,что собирается сниматься в порно.
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