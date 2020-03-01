Март 1st, 2020

Дочь Стивена Спилберга арестована

24-х летняя дочь Стивена Спилберга Микаэла ,была арестована в Нешвилле по обвинению в домашнем насилии. Согласно судебным протоколам,девушку задержали рано утром в субботу,а потом ее доставили в следственный изолятор.

Известно,что за нее уже внесли тысячу долларов,а значит после окончания 12-и часового срока она вернется домой.

Подробности скандала,который привел ее к заключению ,пока остаются неизвестными.

Жених Микаэлы,47-и летний игрок в дартс Чак Панков,заявил что это было недоразумение и никто не пострадал.

На прошлой неделе Микаэла внезапно обьявила,что собирается сниматься в порно.