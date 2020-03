Март 1st, 2020 Disney показала новую эпоху «Звездных войн» — видео Компания Disney представила новую вселенной «Звездных войн» под названием Расцвет Республики (The High Republic). Ее события происходят за 200 лет до . Это значит, что авторам впервые за долгое время не нужно опираться на уже вышедшие фильмы и выстраивать историю вокруг семейства Скайуокеров. Трейлер Расцвета Республики Star Wars Расцвет Республики — время надежд и оптимизма, рассказывают в Lucasfilm. В эту эпоху Галактическая Республика и джедаи находятся на пике своей мощи. Галактика еще не так исследована, как в фильмах космической саги, поэтому джедаи не только защищают жителей Республики, но и патрулируют ее границы. Рыцари отправляются в миры Внешнего кольца, удаленные от Ядра Галактики, где знакомятся с новыми расами и культурами. Как выглядят джедаи эпохи Расцвета Республики Над описанием эпохи Расцвета Республики в течение последних лет работала отдельная команда авторов. Как и фильмы киновселенной Marvel, произведения по мотивам Расцвета Республики делятся на фазы. В первую фазу входят только книги и комиксы — в ней закладывается фундамент эпохи, на который в дальнейшем будут опираться и другие авторы. Во вторую фазу, возможно, войдут фильмы, сериалы и видеоигры (но официальных подтверждений этому пока нет). Первая фаза начнется с Великой Катастрофы на дальних рубежах Галактики. Это событие сравнивают с 11 сентября во вселенной «Звездных войн». К нему каким-то образом причастны новые злодеи — банда «космических викингов», называющих себя Нихил, внешне они напоминают героев «Безумного Макса». Джедаям из Ядра предстоит разобраться с последствиями Великой Катастрофы — и, видимо, с самими Нихил. Так выглядят члены группировки Нихил Всего в первой фазе будет пять произведений для разных возрастных категорий. Первая книга о Расцвете Республики, «Свет джедаев» Чарльза Соула («Light of the Jedi»), выйдет 25 августа 2020 года. В ней расскажут базовые вещи, которые необходимо знать о новой эпохе «Звездных войн». А еще там появится джедай-вуки! Обложка книги «Свет джедаев» Следующий роман, «Испытание храбрости» Юстины Айрленд («A Test of Courage»), повествует о самом юном рыцаре-джедае в истории ордена. По сюжету ему всего 16 лет; книгу выпустят уже 8 сентября 2020 года. Обложка книги «Испытание храбрости» Действие третьего романа — «Во тьму» Клаудии Грэй («Into the Dark») — происходит в разгар Великой Катастрофы. В центре сюжета — опытный джедай и его падаван. Один из героев, по словам автора, «вдохновлен актером Мэттью Макконахи». Обложка книги «Во тьму» Также в планах Disney выпустить две серии комиксов о Расцвете Республики. Над ними работают сценаристы Дэниел Хосе Олдер и Кэван Скотт. Все авторы первой фазы ранее писали романы и комиксы по «Звездным войнам». Обложки комиксов о Расцвете Республики Пока неизвестно, выйдут ли книги и комиксы о Расцвете Республики на русском языке. В январе «Азбука-Аттикус» — единственное издательство в России, в последние годы публиковавшее романы о далекой-далекой Галактике, — объявило об окончании контракта с Disney на выпуск книг по вселенной «Звездных войн». Комиксы по вселенной продолжают выпускать несколько российских издательств. «Это дерьмо» — Джордж Лукас проигнорировал премьеру «Звездных войн 9″

