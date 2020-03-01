Disney показала новую эпоху «Звездных войн» — видео

Компания Disney представила новую эпоху вселенной «Звездных войн» под названием Расцвет Республики (The High Republic). Ее события происходят за 200 лет до трилогии приквелов. Это значит, что авторам впервые за долгое время не нужно опираться на уже вышедшие фильмы и выстраивать историю вокруг семейства Скайуокеров.
Расцвет Республики — время надежд и оптимизма, рассказывают в Lucasfilm. В эту эпоху Галактическая Республика и джедаи находятся на пике своей мощи. Галактика еще не так исследована, как в фильмах космической саги, поэтому джедаи не только защищают жителей Республики, но и патрулируют ее границы. Рыцари отправляются в миры Внешнего кольца, удаленные от Ядра Галактики, где знакомятся с новыми расами и культурами.
Над описанием эпохи Расцвета Республики в течение последних лет работала отдельная команда авторов. Как и фильмы киновселенной Marvel, произведения по мотивам Расцвета Республики делятся на фазы. В первую фазу входят только книги и комиксы — в ней закладывается фундамент эпохи, на который в дальнейшем будут опираться и другие авторы. Во вторую фазу, возможно, войдут фильмы, сериалы и видеоигры (но официальных подтверждений этому пока нет).
Первая фаза начнется с Великой Катастрофы на дальних рубежах Галактики. Это событие сравнивают с 11 сентября во вселенной «Звездных войн». К нему каким-то образом причастны новые злодеи — банда «космических викингов», называющих себя Нихил, внешне они напоминают героев «Безумного Макса». Джедаям из Ядра предстоит разобраться с последствиями Великой Катастрофы — и, видимо, с самими Нихил.
Всего в первой фазе будет пять произведений для разных возрастных категорий. Первая книга о Расцвете Республики, «Свет джедаев» Чарльза Соула («Light of the Jedi»), выйдет 25 августа 2020 года. В ней расскажут базовые вещи, которые необходимо знать о новой эпохе «Звездных войн». А еще там появится джедай-вуки!
Следующий роман, «Испытание храбрости» Юстины Айрленд («A Test of Courage»), повествует о самом юном рыцаре-джедае в истории ордена. По сюжету ему всего 16 лет; книгу выпустят уже 8 сентября 2020 года.
Действие третьего романа — «Во тьму» Клаудии Грэй («Into the Dark») — происходит в разгар Великой Катастрофы. В центре сюжета — опытный джедай и его падаван. Один из героев, по словам автора, «вдохновлен актером Мэттью Макконахи».
Также в планах Disney выпустить две серии комиксов о Расцвете Республики. Над ними работают сценаристы Дэниел Хосе Олдер и Кэван Скотт. Все авторы первой фазы ранее писали романы и комиксы по «Звездным войнам».
Пока неизвестно, выйдут ли книги и комиксы о Расцвете Республики на русском языке. В январе «Азбука-Аттикус» — единственное издательство в России, в последние годы публиковавшее романы о далекой-далекой Галактике, — объявило об окончании контракта с Disney на выпуск книг по вселенной «Звездных войн». Комиксы по вселенной продолжают выпускать несколько российских издательств.
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