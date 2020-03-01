Март 1st, 2020

Даша Астафьева в полосатом боди похвасталась ягодицами

Певица устроила откровенную фотосессию в отеле Львова.

Популярная певица Даша Астафьева, которая не стесняется демонстрировать прелести своей фигуры, сейчас в очередной раз взбудоражила Сеть откровенными снимками.

34-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала несколько пикантных черно-белых фото, сделанных на отдыхе в одном из отелей Львова.

На фотографиях Даша позирует в боди в черно-белую полоску с открытой спиной, демонстрируя свои упругие ягодицы.

Шаеувальники были в неабияклму восторге от увиденных фото, и сравнили ее с Моникой Беллуччи.

«Она похожа на украинскую Монику Беллуччи», «Ну что за красота!?», «Не могу удержаться: ну красивая же!», — писали в комментариях ️подписчики певицы.