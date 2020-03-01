Март 1st, 2020

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют любить

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не умеют любить, а только делают вид или не понимают, что происходит. На поверку оказывается, что есть немало людей, вообще любить не способных. Причем эта их неспособность в немалой степени зависит от того, под каким знаком Зодиака они родились. Об этом пишет today.ua.

О том, какие знаки совершенно лишены этого светлого чувства, рассказала Людмила Булгакова, хорошо известная в мире астрологии.

Козерог…

Козерог занимает в этом рейтинге бесспорное первое место. Козерог – очень закрытый знак. Он крайне редко выражает свои эмоции – как положительные, так и отрицательные. Но если у некоторых знаков под такой внешней холодностью внутри бушует вулкан страстей, то Козероги какие снаружи, такие и внутри.

Козероги четко знают, чего они хотят от жизни, и заставляют все окружение работать на себя. Причем не только коллег на работе, но и самых близких людей. Они просто используют людей в собственных целях и нисколько не тяготятся этим. Из-за своей эмоциональной скупости Козероги практически не имеют близких друзей. А брак они рассматривают лишь как выгодный альянс, в котором можно попользоваться человеком, находящегося рядом. Конечно, и они привязываются к людям, с которыми живут, но в этой привязанности больше разума, чем чувства.

Близнецы

Близнецы в этом рейтинге уверенно расположились на второй позиции. Этому знаку Зодиака, как никакому другому, присуща двойственность. Сегодня им нравится что-то одно, а завтра – совсем другое. Они легко перепрыгивают с одного увлечения на другое. И так – во всем, в том числе и в отношениях с другими людьми. Близнецы умеют изобразить чувства, иногда даже делают это красиво. Однако на поверку оказывается, что это и не чувство вовсе, а маленькая сиюминутная привязанность или эмоция.

Они легко и не задумываясь наносят раны тем, кто их любит, при этом, искренне не понимая, в чем их вина. Их собственная неспособность глубоко чувствовать не дает им понять, что у человека, который находится рядом, могут быть глубокие чувства, а, следовательно, и раны после них тоже остаются глубокими и долго заживают. Они словно мотыльки, порхают с одного цветка на другой, не зная, какой в итоге предпочесть.

Тельцы

Тельцы по праву занимают третью строчку этого рейтинга. Тельцы принадлежат к очень обстоятельному знаку и очень трудолюбивому. Они тратят на работу колоссальную энергию и львиную долю своего времени. Из-за этого у них не остается ни времени, ни сил на глубокую душевную привязанность.

Причем из-за большой занятости на работе, да и вообще из нелюбви к переменам Тельцы, как правило, остаются верными в браке и не прыгают из одной постели в другую. Однако они не способны на маленькие красивые безумства, способные скрасить ежедневную рутину. Если Телец будет стоять перед выбором, купить новое пальто или на последние деньги приобрести билеты в оперу и рвануть с вами в столицу, потому что туда приезжает ваш любимый тенор, он, конечно, купит пальто.

Для другого, тоже скупо чувствующего, знака Зодиака, союз с Тельцом может получиться идеальным. Он будет более похож на деловой контракт двух занятых людей, в котором оба добросовестно выполняют свои пункты соглашения. Однако для более тонко чувствующих людей союз с Тельцом будет нелегким испытанием – неприятно сознавать, что к тебе относятся как к деловому партнеру, а не как к любимому человеку.

Рак

На четвертой позиции расположились Раки. Это знак, который чаще всех остальных выходит замуж или женится по расчету. Причем расчет этот не обязательно должен быть материальным. Для кого-то из Раков главное – деньги, кому-то нужен уют в доме, а кому-то – необременительный человек рядом, который не будет постоянно упрекать и чего-то требовать. В большинстве случаев Ракам удается рассчитать все правильно, и как правило, их браки успешны и довольно крепки. Но в основе такого союза лежит не глубокое искреннее чувство, а элементарное взвешенное решение. И если Рак увидит, что кто-то ему подходит больше, чем вы, он легко вас заменит на более удобный вариант.

При этом он нисколько не будет тяготиться глубокими ранами и прочими атрибутами разбитого сердца, потому что корни его привязанности были на поверхности – их почти и вырывать не пришлось.

Водолей

Пятым в этом списке стоит Водолей. Водолеи, как правило, весьма легкомысленные и очень увлекающиеся натуры. В отличие от первых четырех знаков из этого рейтинга, они умеют влюбляться. Однако в силу ветрености их натуры, эта влюбленность длится недолго. Причем в период влюбленности они могут демонстрировать очень бурные чувства и сильно вскружить голову предмету своей страсти.

Но через совсем недолгий период они находят себе новое увлечение и так же страстно влюбляются, а покинутого партнера с легкостью оставляют страдать и недоумевать – что это было. В браке они, как правило, не остепеняются и остаются по-прежнему увлекающимся натурами. А любую попытку призвать их к ответственности и постоянству, они воспринимают, как стремление посягнуть на свою свободу.