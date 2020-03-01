Март 1st, 2020

Анна Седокова поделилась кадрами со сьемки нового клипа.

Анна Седокова -популярная певица,ведущая,актриса и режжисер.

Еще в «ВИА Гре» Аня не только исполняла песни, но также занималась режиссурой и постановкой выступлений концертных программ.

Так же,благодаря модельным параметрам,она успешно снимается для многих изданий.Ради нее легендарный Playboy согласился на фотосессию без полного оголения. Выпуск с фотографией полуобнаженной Седоковой побил рекорды по продажам.

Каждый клип с Аней-это маленькое произведение искусства. И как раз сейчас снимается очередной шедевр.