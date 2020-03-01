Март 1st, 2020

Американские генетики изобрели мощный способ борьбы с раком





Группа генетиков из США создала новый биологический инструмент, позволяющий бороться с раком, пишет CNBC.

Разработанный метод применим и к другим трудноизлечимым болезням, он основан на использовании инновационной технологии. Авторами проекта являются специалисты по синтетической биологии из компании Northwestern Engineering.



Используя новый способ, исследователи создают генетические программы в клетках животных, сам инструмент получил наименование COMET (составные элементы транскрипции млекопитающих).



Технология обеспечивает возможность осуществлять проекцию клетки, причём с заданными функциональными особенностями. Разработка представляет собой комплекс из факторов транскрипции и группы промоторов, рассказал в СМИ Джош Леонард, возглавляющий биохимическую кафедру Инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета. Создатели инновационной технологии заявляют, что настройка генов позволяет получить методы лечения крайне сложных заболеваний, включая рак.



Учёные проверили функциональность комплекса на тестовых микроорганизмах, далее предстоит модификация клеток млекопитающих. Второй этап является намного ответственным, так как животные устроены более сложным образом, чем бактерии.