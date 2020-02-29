Февраль 29th, 2020

Врачи рассказали как отличить коронавирус от гриппа

Вирусологи и врачи рассказали, как отличить коронавирус от ОРВИ, и назвали главные признаки Covid-19. По словам экспертов, в случае подозрений на наличие опасного вируса, не стоит идти к врачу – нужно вызвать скорую на дом.

Пройти проверку необходимо в случае возвращения из районов, где бушует эпидемия коронавируса. В случае ухудшения самочувствия в инкубационный период (14 суток) следует ограничить свои контакты с окружающими и позвонить врачам.

После приезда скорой пациента доставят в инфекционную клинику, где возьмут анализы. До получения анализов придётся побыть на карантине.

Все специалисты сходятся во мнении, что отличить новый коронавирус от обычного ОРВИ и гриппа практически невозможно. Однако один из главных симптомов гриппа – высокая температура. При коронавирусе её может не быть.

В то же время кашель при Сovid-19 преимущественно сухой, так как вирус вызывает в основном пневмонию.