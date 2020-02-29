Февраль 29th, 2020

Врачи нашли смертельную опасность валидола





Это лекарственное средство совсем не действенное, утверждают медики Германии. Врачи медицинского институте в Дрездене считают, что валидол даже может убить человека.

В составе популярных таблеток валидол есть раствор ментола в ментиловом эфире. При попадании в рот ментол раздражает и расширяет рецепторы, благодаря чему уменьшается боль.



Так, ментиловый эфир оказывает на организм легкое успокаивающее действие, но никакого влияние на сосуды он не оказывает. Также он бессилен и при стенокардии если сравнивать его с нитроглицерином, который помогает больше.



Ученые медики заявляют, нет ни одного исследования, которое бы имело нормальную доказательность. Более того, валидол еще может представлять опасность для организма.



Зачастую, когда человеку становится плохо в общественном месте, ему на помощь спешат с валидолом и, наоборот, не спешат со скорой. Тем самым оттягивая реальную помощь и пытаясь помочь практически обычной мятной конфетой.



Поэтому следует выбросить его из аптечки, ведь он по сути обычная пустышка.



Но не только валидол не представляет никакой лекарственной ценности для помощи сердцу, но и корвалол.



Данный препарат был популярен около 50 лет подряд в Европе. Его назначали при нарушениях сна, при нервном расстройстве, а также с его помощью снимали эпилептические спазмы.



Но вред его заключается в том, что данное вещество не выводится из организма, а лишь накапливается. В связи с этим ряд стран запретили его использование, а на «таможне» даже могут отправить прямиком в тюрьму, если обнаружат в вашей сумке запрещенное психотропное вещество.