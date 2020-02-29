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Волочкова снялась не голая и не в шпагате.

волочков2Анастасия Волочкова создала себе имидж скандальной и эпатажной личности. Многие ее медиаповоды отличаются экстравагантностью.

Ее знаменитый шпагат во всех уголках мира уже завоевал признание у хейтэров и  заслужено занимает первые места по количеству ироничных комментариев.

Точно такой же народной любовью пользуются многочисленные снимки Насти из бани. Часто из одежды на этих снимках на Анастасии только веник или цветок.

И вот,внезапно,на странице Волочковой появилось фото,где Настя позирует одетая и с котом на руках. Надо признать,что кот на фото получился гораздо лучше ,чем прославленная балерина.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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