 
 
Февраль 29th, 2020

Вадим Пристайко заявил об изменении даты Нормандской встречи.

пристайкоВадим Пристайко сделал неожиданное заявление о Нормандской встрече. Ранее было известно,что встреча назначена на апрель.Но Пристайко сообщил,что есть вероятность перенесения встречи на более поздний период.

Вадим Пристайко пояснил, что это связано с тем, что для начала должны быть созданы все необходимые условия, которые были обговорены в ходе предыдущей встречи в Париже. Таким образом, он отметил, что речь не идет об отмене Нормандской встречи, просто лидеры условились 9 декабря встретиться через 4 месяца, то есть  в апреле. 

Однако, сейчас остается под вопросом, состоится ли эта встреча именно в апреле, поскольку со стороны России можно заметить явное нежелание готовиться к встрече . Поэтому Вадим Пристайко считает, что не так важно, когда пройдет следующая встреча, как то, будут ли выполнены оговоренные 7 пунктов. 

Tags: , , , | Category: Новости, Политика ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>