Февраль 29th, 2020

Вадим Пристайко заявил об изменении даты Нормандской встречи.

Вадим Пристайко сделал неожиданное заявление о Нормандской встрече. Ранее было известно,что встреча назначена на апрель.Но Пристайко сообщил,что есть вероятность перенесения встречи на более поздний период.

Вадим Пристайко пояснил, что это связано с тем, что для начала должны быть созданы все необходимые условия, которые были обговорены в ходе предыдущей встречи в Париже. Таким образом, он отметил, что речь не идет об отмене Нормандской встречи, просто лидеры условились 9 декабря встретиться через 4 месяца, то есть в апреле.



Однако, сейчас остается под вопросом, состоится ли эта встреча именно в апреле, поскольку со стороны России можно заметить явное нежелание готовиться к встрече . Поэтому Вадим Пристайко считает, что не так важно, когда пройдет следующая встреча, как то, будут ли выполнены оговоренные 7 пунктов.