В центре самой крупной пешеходной зоны в Лондоне установили необычную скамейку

Эта крупномасштабная инсталляция под названием «Присаживайтесь, пожалуйста!» (Please Be Seated) британского дизайнера Пола Кокседжа (Paul Cocksedge) была представлена на Лондонском фестивале дизайна (London Design Festival) в 2019 году. Скульптура инновационного дизайна расположена в самом центре площади Финсбери Авеню (Finsbury Avenue Square), приглашая прохожих прийти, посидеть и отдохнуть в самой большой пешеходной зоне Лондона. Извилистые «дорожки» инсталляции спроектированы таким образом, чтобы были места, на которых можно посидеть, к которым можно прислониться и под которыми можно спрятаться от ярких солнечных лучей или дождя.
Эта крупномасштабная инсталляция под названием «Присаживайтесь, пожалуйста!» (Please Be Seated) британского дизайнера Пола Кокседжа (Paul Cocksedge) была представлена на Лондонском фестивале дизайна (London Design Festival) в 2019 году. Скульптура инновационного дизайна расположена в самом центре площади Финсбери Авеню (Finsbury Avenue Square), приглашая прохожих прийти, посидеть и отдохнуть в самой большой пешеходной зоне Лондона. Извилистые «дорожки» инсталляции спроектированы таким образом, чтобы были места, на которых можно посидеть, к которым можно прислониться и под которыми можно спрятаться от ярких солнечных лучей или дождя.
Leave a Reply