Февраль 29th, 2020

В центре самой крупной пешеходной зоны в Лондоне установили необычную скамейку

Эта крупномасштабная инсталляция под названием «Присаживайтесь, пожалуйста!» (Please Be Seated) британского дизайнера Пола Кокседжа (Paul Cocksedge) была представлена на Лондонском фестивале дизайна (London Design Festival) в 2019 году. Скульптура инновационного дизайна расположена в самом центре площади Финсбери Авеню (Finsbury Avenue Square), приглашая прохожих прийти, посидеть и отдохнуть в самой большой пешеходной зоне Лондона. Извилистые «дорожки» инсталляции спроектированы таким образом, чтобы были места, на которых можно посидеть, к которым можно прислониться и под которыми можно спрятаться от ярких солнечных лучей или дождя.



